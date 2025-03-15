Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

42’nci dakikada Masuaku’nun kaleye uzak mesafeden şutunda kaleci iki hamleyle topa sahip oldu.

26’ncı dakikada Melih Bostan’ın Paulista’ya sert müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem Şansalan sarı kartı iptal ederek Bostan’ı kırmızı kartla oyundan men etti.

Konyaspor, Süper Lig'in Süper Lig'in 28’inci haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.