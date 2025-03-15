Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
STAT:Konya Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş ElbilKONYASPOR: Deniz Ertaş - Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk.
STAT:Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Candaş Elbil
KONYASPOR: Deniz Ertaş - Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı (Dk.61 Pedrinho), Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşçı (Dk.46 Keyta) (Dk.84 Boranijasevic), Aleksic (Dk.77 Calusic), Melih İbrahimoğlu (Dk. 84 Prip), Yusuf Erdoğan (Dk.62 Bazoer), Melih Bostan
BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Tayyip Talha Sanuç (Dk. 46 Semih Kılıçsoy), Paulista (Dk. 46 Emirhan Topçu), Uduokhai (Dk. 54 Onur Bulut), Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain (Dk. 67 Arroyo), Rashica (Dk.79 Salih Uçan), Rafa Silva, Joao Mario (Dk,46 Ernest Muçi), Immobile
GOL: Dk.45 Uğurcan Yazğılı (Konyaspor)
KIRMIZI KART: Dk.26 Melih Bostan Dk. 65 Ndao (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Adil Demirbağ (Konyaspor) Tayyip Talha Sanuç, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
Konyaspor, Süper Lig'in Süper Lig'in 28’inci haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti.
14’üncü dakikada Ndao’nun ceza alanı sol çaprazından içeriye gönderdiği ortada Jevtovic’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
26’ncı dakikada Melih Bostan’ın Paulista’ya sert müdahalesinde hakem Ali Şansalan sarı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem Şansalan sarı kartı iptal ederek Bostan’ı kırmızı kartla oyundan men etti.
41’inci dakikada Gedson Fernandes’in ceza alanı sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşu kalenin az farkla üstünden auta çıktı.
42’nci dakikada Masuaku’nun kaleye uzak mesafeden şutunda kaleci iki hamleyle topa sahip oldu.
43’üncü dakikada ceza alanı yayı üzerinde Gedson Fernandes’in şutu direğe çarpıp oyun alanına döndü.
45’inci dakikada Konyaspor öne geçti. Tunahan’ın ortasında ceza alanında topa gelişine vuran Uğurcan Yazğılı’nın topu ağlara gönderdi: 1-0.
45+2’de Masuaku’nun sağ taraftan korner atışında Chamberlain’in kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.
45+3’te Masuaku’nun uzaktan şutunu kaleci Deniz kornere çeldi.
62’nci dakikada Gedson Fernandes’in uzaktan şutunu kaleci kornere çeldi.
65’inci dakikada ev sahibi ekip 9 kişi kaldı. Ndao, Masuaku’ya müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
72’nci dakikada Masuaku’nun ceza alanı sol tarafından içeriye ortasında Semih Kılıçsoy’un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
76’ncı dakikada Onur Bulut’un ortasında Muçi’nin vuruşu kalecide kaldı.
90+5 Masuaku’nun sağ kanattan ortasında Salih Uçan’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşma Konyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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