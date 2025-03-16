Konya'da 600 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
KONYA’da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, sevkiyatı gerçekleştirecek otomobil ile ona öncülük edilecek otomobilin plakasını belirleyip takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda iki otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobillerden birinde bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.
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