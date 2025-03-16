Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 600 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi

        KONYA'da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 14:24 Güncelleme: 16.03.2025 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 600 kilo uyuşturucu üretilebilecek ham madde ele geçirildi
        ABONE OL

        KONYA’da polisin düzenlediği operasyonda bir otomobilde, bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi aldı. Çalışma başlatan ekipler, sevkiyatı gerçekleştirecek otomobil ile ona öncülük edilecek otomobilin plakasını belirleyip takibe aldı. Takibin ardından düzenlenen operasyonda iki otomobil durduruldu. Yapılan aramada otomobillerden birinde bonzai olarak bilinen uyuşturucudan 600 kilo üretilebilecek, 4 kilo 50 gram ham madde ele geçirildi. Araçlarda bulunan 3 kişi ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış yok, şiddetli rüzgara dikkat!
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Polis müdahale etti
        Polis müdahale etti
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir
        VW'ın boş fabrikaları tank üretimi için kullanılabilir

        Benzer Haberler

        Sarayönü'nde ramazan etkinliği düzenlendi
        Sarayönü'nde ramazan etkinliği düzenlendi
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı (2)
        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı (2)
        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı
        Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda yeni dünya rekoru kırıldı
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası
        2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası
        Cinsiyeti belirlenen embriyo üretimiyle hayvancılıkta verim artışı sağlanac...
        Cinsiyeti belirlenen embriyo üretimiyle hayvancılıkta verim artışı sağlanac...