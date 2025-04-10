Recep Uçar: Oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız

KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, “Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz” dedi.

Süper Lig'in 31’inci haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Recep Uçar, son haftaları rakip ayırmaksızın kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Uçar, “Son 7 maçımız kaldı. Bu hafta rakibimiz, Göztepe. 7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız, rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içerideki maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.