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        Recep Uçar: Oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız

        KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 13:53 Güncelleme: 10.04.2025 - 13:53
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        Recep Uçar: Oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız
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        KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar, “Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz” dedi.

        Süper Lig'in 31’inci haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen teknik direktör Recep Uçar, son haftaları rakip ayırmaksızın kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Uçar, “Son 7 maçımız kaldı. Bu hafta rakibimiz, Göztepe. 7 maç, 7 final bizim için. İçeride kalan 4 maçımız, rakip ayırt etmeksizin kazanmak zorunda olduğumuz maçlar. Zor bir maçın bizi beklediği bir hafta. Rakibimiz ilk yarının flaş takımı. Fizik kalitesi oldukça iyi, oyunun iki yönünü de iyi oynayan bir rakibe karşı oynayacağız. Özellikle içerideki maçları kazanmak istiyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı hafta başından beri devam ediyor. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Son maç oyun olarak arzu ettiğimiz bir oyundu ama maalesef skora yansıtamamıştık. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar alarak ligi tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca sakatlıkları süren Guilherme, Boateng, Tunahan Taşçı, Calusic, Keyta'nın Göztepe maçına yetişmesinin zor olduğunu söyleyen Uçar, Ndao'nun durumunun ise maç gününde netlik kazanacağını belirtti.

        Yeşil beyazlı takımın stoperi Uğurcan Yazğılı ise, "İnşallah evimizde taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz. Son haftalarda çıkışımız vardı. Başakşehir maçında sürdürdük ama şanssız şekilde mağlup olduk. Göztepe maçıyla bu durumu evimizde taraftarımızın desteği ile telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

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