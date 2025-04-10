Babacan: Sanayicimizin üretime olan aşkını gördükçe moralimiz düzeliyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara’dan baktığımızda moralimizi bozacak çok şey var. Hukuk, adalet perişan durumda. Ekonomimiz makro anlamda baktığımızda ciddi sorunlar yaşıyor. Ama böyle fuarlara geldiğimizde sanayicimizin heyecanını, bu ülkeye, üretime, sanayiye olan aşkını gördükçe moralimiz kat kat düzeliyor. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke, ama çok çalışmamız gerekiyor.” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlenen '21’inci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Babacan fuar gezisinin ardından basın açıklamasında bulundu. Konya Ovası’nın su sorununa dikkat çeken Babacan, “Su sorunu Konya Ovası başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında büyüyerek devam ediyor. Türkiye’nin pek çok yerinde bu sene normal şartlardan daha fazla kurak bir tarım yılı yaşıyoruz. Konya Ovası’nın sulamayla ilgili sorunlarının hala çözülememiş olmasına gerçekten üzülüyoruz, ama kızıyoruz. Mavi Tünel Projesi’nin hala tamamlanmamış olması Türkiye için gerçekten üzücüdür. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülkedir. Böylesine önemli projelerin gecikmiş olması, tamamlanamaması da büyük bir ayıptır.” diye konuştu.