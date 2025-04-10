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        Babacan: Sanayicimizin üretime olan aşkını gördükçe moralimiz düzeliyor

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ankara'dan baktığımızda moralimizi bozacak çok şey var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:55
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        Babacan: Sanayicimizin üretime olan aşkını gördükçe moralimiz düzeliyor
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ankara’dan baktığımızda moralimizi bozacak çok şey var. Hukuk, adalet perişan durumda. Ekonomimiz makro anlamda baktığımızda ciddi sorunlar yaşıyor. Ama böyle fuarlara geldiğimizde sanayicimizin heyecanını, bu ülkeye, üretime, sanayiye olan aşkını gördükçe moralimiz kat kat düzeliyor. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke, ama çok çalışmamız gerekiyor.” dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da düzenlenen '21’inci Konya Tarım Fuarı'nı ziyaret etti. Babacan fuar gezisinin ardından basın açıklamasında bulundu. Konya Ovası’nın su sorununa dikkat çeken Babacan, “Su sorunu Konya Ovası başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında büyüyerek devam ediyor. Türkiye’nin pek çok yerinde bu sene normal şartlardan daha fazla kurak bir tarım yılı yaşıyoruz. Konya Ovası’nın sulamayla ilgili sorunlarının hala çözülememiş olmasına gerçekten üzülüyoruz, ama kızıyoruz. Mavi Tünel Projesi’nin hala tamamlanmamış olması Türkiye için gerçekten üzücüdür. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülkedir. Böylesine önemli projelerin gecikmiş olması, tamamlanamaması da büyük bir ayıptır.” diye konuştu.

        ‘TÜRKİYE BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR ÜLKE AMA ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR’

        Türk sanayicisinin üretime olan ilgisinin önemine vurgu yapan Babacan şöyle konuştu:

        “Tarım fuarına 70 ülkeden katılımcı var. Bu gerçekten sevindirici bir durum. Gittikçe uluslararası bir nitelik taşıyan, tüm dünyadan ziyaretçi cezbeden büyük bir etkinlik haline geldi. Ankara’dan baktığımızda moralimizi bozacak çok şey var. Hukuk, adalet ülkede perişan durumda. Ekonomimiz makro anlamda baktığımızda ciddi sorunlar yaşıyor. Ama böyle fuarlara geldiğimizde sanayicimizin heyecanını, bu ülkeye, üretime, sanayiye olan aşkını gördükçe moralimiz kat kat düzeliyor. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir ülke ama çok çalışmamız gerekiyor. Özel sektörümüzün, çiftçimizin, sanayicimizin önünü açacak bir siyasi iklimi Türkiye’de üretmemiz gerekiyor. Sorunlar büyük, çözüm de bir o kadar kolay. Ehil ve dürüst kadrolarla bu ülkenin sorunları hızlı bir şekilde çözülür.”

        Babacan, fuarda karşılaştığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile selamlaşıp, bir süre sohbet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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