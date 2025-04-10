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        Polislik hayallerini 1 günlüğüne gerçekleştirdiler

        KONYA'nın Taşkent ilçesinde hayali polis olmak olan 5 ilkokul öğrencisi, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yılı dolayısıyla Taşkent ilçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 20:01 Güncelleme: 10.04.2025 - 20:05
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        Polislik hayallerini 1 günlüğüne gerçekleştirdiler
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        KONYA’nın Taşkent ilçesinde hayali polis olmak olan 5 ilkokul öğrencisi, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı dolayısıyla Taşkent ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret etti. Telsizden anons yapan çocuklar, 1 günlüğüne polislik yaptı.

        Taşkent ilçesi Muzaffer Özlen İlköğretim Okulu’nda eğitim gören ve hayali polis olmak olan 5 öğrenci, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 180’inci yılı nedeniyle Taşkent ilçe Emniyet Amirliği’ni ziyaret edip, emniyet personelini kutladı. Ziyarette görevli memurlara şiir okuyan çocuklar, 1 günlüğüne polislik yaptı. Polis memurları gibi gelen ihbarları telsizle ekiplere ileten çocuklar, ekip araçlarına binerek polisliği deneyimledi. Ziyaret sonrası İlçe Emniyet Amiri Murat Düz, çocuklara polis şapkası hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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