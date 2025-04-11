Leylekler Vadisi'ni kar kapladı, konuklarına yiyecek bırakıldı

TÜRKİYE'nin en büyük leylek kolonilerinden olan Konya'daki Yeşildağ Leylekler Vadisi, yeniden karla kaplanınca konuklarına yine yiyecek bırakıldı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Yeşildağ Leylekler Vadisi'nde yaklaşık 100 yakın yuva var ve her yuvada da ikişer çift leylek mevcut. Nisan ayında yağan karla birlikte don olayları da gerçekleştiği için, göçten gelen leyler yorgun olduğundan besin kaynağı bulmakta zorlandılar” dedi.

Beyşehir ilçesindeki Yeşildağ Leylekler Vadisi, Türkiye'nin en büyükleri arasında olan leylek kolonisine ev sahipliği yapıyor. Afrika'dan binlerce kilometre kanat çırparak gelen leylekler, Yeşildağ ve Adaköy bölgesinde, Anamas Dağı eteklerindeki ardıç ağaçlarının tepelerine yuvalanıyor. Bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu baharın müjdesi olarak bilinen leylekler mart ayında, vadiye geldi. Mart ayının son günlerinde kar yağması üzerine leylekler de beslenmekte sorun yaşayınca belediye ekipleri ve doğaseverler yiyecek bıraktı.

VADİ KARLA KAPLANDI

Çarşamba günü akşam saatlerinde kent genelinde kar yağışı başladı. Aralıklar devam eden yağış sonucu vadi ve leyleklerin yuvası karla kaplandı. Vadinin konuklarının yeniden beslenmekte sorun yaşaması üzerine yeniden yiyecek bırakıldı.