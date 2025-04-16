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        Park halindeki minibüste ölü bulundu

        KONYA'nınKarapınar ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı Muammer Bozu (40), park halindeki minibüste ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:15 Güncelleme: 16.04.2025 - 18:20
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        Park halindeki minibüste ölü bulundu
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        KONYA'nınKarapınar ilçesinde yakınlarının ulaşamadığı Muammer Bozu (40), park halindeki minibüste ölü bulundu.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Karapınar ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşamdan bu yana yakınlarının haber alamadığı Muammer Bozu, 34 ETT 923 plakalı minibüsünün içinde hareketsiz olarak bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Bozu'nun öldüğü belirlendi. Minibüs içerisinde inceleme yapan ekipler, Bozu'nun uyumadan önce araçta çalıştırdığı harici ısıtıcının gazından zehirlendiği tahmin ediliyor. Muammer Bozu'nun cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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