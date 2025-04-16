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        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)

        ÖLEN2 ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 22:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 22:21
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        Konya'da yangın; 2 çocuk öldü, 4 kişi kurtarıldı (2)
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        ÖLEN2 ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

        Konya'da 5 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında hayatını kaybeden 2 çocuğun kimliği belirlendi. Yangında ölen çocukların Emel El Salih ve Gazel Salih olduğu belirlenirken, yaralı 4 kişinin ise durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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