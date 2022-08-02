Anne kız aynı okulda pilotaj eğitimi alıyor

KONYA (AA) - SERHAT ÇETİNKAYA - Çocukluk hayalini 44 yaşından sonra gerçekleştirip pilot olmak isteyen Mehtap Şirin, kızının üçüncü sınıfını okuduğu Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim görüyor.

Uçma hayaliyle büyümesine rağmen imkan bulamadığı için pilotluk eğitimi alamayan Şirin'in hevesi, kızı Zeynep Nazlı'nın üniversite eğitimi için pilotaj bölümünü tercih etmesiyle yeniden filizlendi.

Şirin, kızının eğitim gördüğü üniversitenin sivil vatandaşlara da hususi pilot lisansı (PPL) eğitimi imkanı sunmasından faydalanarak kayıt yaptırdı.

Manisa'dan gelerek eğitimlere başlayan Şirin, okul arkadaşı olduğu kızıyla aynı hava parkı ile pisti paylaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Teorik eğitimlerin ardından yaklaşık üç ay planör ve tek motorlu uçakla eğitim görecek olan Şirin, lisansını almaya hak kazanacağı günü iple çekiyor.

Anne Şirin, AA muhabirine, kızıyla birlikte uçuş eğitimi alma fikrinin çok heyecan verici olduğunu düşünerek, bu yola çıktığını söyledi.

Uçma hevesinin ailesinden geldiğini belirten Şirin, "Babam ve kardeşlerimin de böyle bir hayali var. Fakat bizim zamanımızda böyle bir imkan yoktu. Şimdiki çocuklar daha şanslı ve onların imkanları çok daha fazla. Aradan yıllar geçti ama yine de zamanı ve fırsatı geldiğini düşündüğüm için şimdi buradayım." diye konuştu.

- "Artık kızım benim idolüm"

Havada süzülürken kendini özgür bir kuş gibi hissettiğini vurgulayan Şirin, şöyle konuştu:

"Gökyüzünde olmak ve kanatlarınızın olduğunu düşünmek gerçekten çok heyecan verici. Beni çok mutlu ediyor. Bunu yaşamak istiyorum. Kızımla birlikte olmak da çok gururlandırıcı. İlk başta aynı okulda 'kızımı üzer miyim, utandırır mıyım' diye endişelerim vardı. Ancak okulun ve hocaların yaklaşımı çok güzel oldu. Kızımın bu eğitimi almam konusundaki ısrarı ve isteği de olumsuz düşüncelerimi yok etti."

Emeklerle büyüttüğü kızının kendisini geçeceğine ve daha iyi yerlere geleceğine inandığını dile getiren Şirin, şöyle devam etti:

"Benim sadece hususi pilot lisansım olacak ve tek motorlu uçakları uçurabileceğim. Kızım benden daha üstte olacak. O profesyonel bir pilot olacak. Artık onun bana öğreteceği şeyler olduğunu düşünüyorum. Ben onu takip ediyorum. Şu anda o benim idolüm. O yüzden kızıma çok teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Kızımın zor bir sektörde çalışmak üzere olduğunun farkındayım. Onu daha iyi anlayacağım. Birlikte aynı yeteneklere, aynı lisansa sahip olmak, uçabilmek gerçekten o kadar güzel ki; belki bir gün onunla beraber uçarız."

- "Aynı evde iki kadın pilotun olması gayet güzel"

Annesiyle aynı okulu paylaşan 20 yaşındaki Zeynep Nazlı Şirin de Pamukkale'de yaşarken üzerinden geçen paraşütleri, balonları, yelken kanatları izleyerek ve sürekli uçmak istediğini söyleyerek büyüdüğünü dile getirdi.

Annesiyle her şeyin çok güzel ilerlediğine, beraber bir şeyleri başarmanın keyfini yaşadıklarına dikkati çeken Şirin, şunları kaydetti:

"Beraber uçmanın keyfi gerçekten çok harika. İkimiz de uçuştan geliyoruz ve çok güzel oluyor. Arkadaşlarım ilk önce öğrenince çok şaşırdılar. 'Annen de mi geliyor' dediler. Sonradan çok benimsediler. Annemi destekleyip yardımcı da oluyorlar. Okul arkadaşı olsak da annem burada yine annem. Sürekli beni 'dikkatli ol, fazla yükselme, hızlı gitme' diye uyarıyor. Dersler konusunda da 'sınavlarına iyi çalış yoksa seni geçerim' diye takılıyor. Bunlarla ilgili evde espriler de dönüyor. Birlikte ders çalışıyoruz. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Aynı evde iki kadın pilotun olması gayet güzel."

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