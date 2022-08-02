Kitle fonlaması ile halka açılan biyoteknoloji firması markalaşmak istiyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TGB) biyoteknoloji ve kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firma, paya dayalı kitle fonlama sistemiyle marka olmak istiyor.

Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 üniversitenin ortak olduğu InnoPark Konya TGB'de, 5'i hizmet kuruluşu, 50'si AR-GE ve yazılım firması olmak üzere 55 firma bulunuyor.

Bugüne kadar yapılan buluşlar için çok sayıda patent, endüstriyel tasarım ve marka tescil başvurusunun yapıldığı merkezde temizlik teknolojileri üzerine inovatif (yenilikçi) çalışmalar yapan bir firma, "Paya dayalı kitle fonlama sistemi" ile halka açıldı.

Proje veya girişimin ihtiyaç duyduğu fonun elektronik ortamda halktan toplamasını sağlayan sistemle teknoparktaki firmalar, dünya devleriyle rekabet etmeyi hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği kuru duman jeneratörü, dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere haşereyle mücadele, ilaçlama ve zirai donu önlemede kullanılıyor.

Firmanın etkili temizlik teknolojileri üzerine geliştirdiği "Toksin içermez" ve "anti alerjen" belgesine sahip ürünleri ise çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

- "Batı ülkelerinde risk sermayesi sistemi çok iyi çalışıyor"

InnoPark Konya TGB Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, AA muhabirine, kalkınma ve ekonomik büyümenin teknolojik üretimle olduğunu söyledi.

"Start-up" girişimcilerince kurulan şirketlerin de nitelikli ürünlerle ekonomiye katkı sağladığını ifade eden Botsalı, dünya ekonomilerinin, yeni girişimlere çok ciddi destek sağladığını dile getirdi.

Botsalı, gelişmiş ülkelerde nitelikli girişimcilerin desteklendiği sermaye piyasası araçlarının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Batı ülkelerinde risk sermayesi sistemi çok iyi çalışıyor. Ülkemizde de bu noktada birçok çalışma devreye alındı. Bunlardan biri kitle fonlama sistemi. Paya ve borçlanmaya dayalı şekliyle SPK'nın (Sermaye Piyasası Kurulu) duyurduğu paya dayalı kitle fonlamada, örneğin girişimci şirket '10 milyon lira yatırıma ihtiyacım var' diye internet sitesinden bir kampanya başlatıyor. 'İş fikrim şudur' diye bunu web sayfasında yayınlanıyor. Bir süre veriliyor. Yatırımcılar ise belli bir üst limit dahilinde paya ortak oluyor. Amerika'da Silikon Vadisi'ni büyüten bu risk sermayesi sistemidir."

- "Teknoloji şirketleri, sermaye yatırımı yapılırsa 500 kat büyür"

İnovatif nitelikli iş fikirlerinin ticarileşmesine katkı sağlayacak projelerin, sermayeyle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Botsalı, "Bu ekosistemde teknoloji şirketlerine risk sermayesi yatırımları yapılırsa bir yıl içerisinde bunlar 200, 300, 400 ve 500 kat büyür. Ekonomiyi hızlı büyütmek istiyorsak bizim bu 'start-up'lara ihtiyacımız var." diye konuştu.

- "Teknoparklardaki katma değerli ürünler halka açılarak dünya markası olacak"

Botsalı, teknoparkta bir girişimcinin halka açıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kitle fonlaması yoluyla bir girişimci firmamız 12 milyon liralık bir yatırım talebi ile kampanya başlattı. Büyük kısmını da topladı. Teknoloji alanında yeni ürünler geliştiriliyor. Risk sermayesi yatırımlarıyla bir anda büyüyor. Bu anlamda önemli. Burada yatırımlarla ülkemizden ciddi markalar çıkabilir. Teknoparklardaki katma değerli ürünler halka açılarak dünya markası olacak. Teknoparkların misyonu, inovasyona dayalı sosyoekonomik büyümeyi sağlamak, yüksek teknoloji odaklı yeni fikirleri girişime ve yatırıma dönüştürmektir. Paya dayalı kitle fonlaması da buna ivme kazandırabilir."

- Konya InnoPark'ta halka açılan ilk firma

Şirketini halka açan teknoparktaki biyoteknoloji ve kimya sektöründe üretim yapan girişimci Muhammet Barış Sütcü de teknolojik ürün belgesine sahip üretimlerini markalaştırmak istediklerini söyledi.

Başarılı teknolojik üretim yapan girişimcilerin sermayeye ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Sütcü, şunları kaydetti:

"Paya dayalı kitlesel fonlama sistemi, halka açılmamızı sağlayarak, 'nitelikli projeler Türkiye'de kalsın' demenin önünü açmış oldu. Konya InnoPark'ta ilk, Türkiye'de ise 28'inci firma olarak halka açıldık. Ev hanımı bile 1 lirayla ortak olabiliyor. Bunu da e-Devlet uygulamasında görebiliyor. Şu an 9 kişi istihdam ediyoruz ancak bunu 300'e çıkarabiliriz. Pazar araştırmasında 1,5 milyar lira ciroya ulaşma imkanımız görünüyor. Yedi günde 1 milyon 980 bin lira toplandı. 20 bin ortağa ulaşmayı hedefliyoruz."

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