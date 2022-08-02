Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Bölge Müdürlüğünün çalışmaları hakkında Altay’a bilgi verdi.

İletişim Başkanlığının çalışmalarının yanı sıra Konya'nın ev sahipliğinde 09-18 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın da görüşüldüğü ziyarette, Konya'nın tarihinde önemli bir uluslararası organizasyona imza atacağı dile getirildi.

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