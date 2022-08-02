Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası yapılacak

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KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, ilçede bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü eski binasını yeniden revize ederek 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası olarak hizmete açmak için çalışma başlattı.



Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, şifalı kaplıcalarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Ilgın'da sağlık yatırımlarının önemine dikkati çekti.

Atıl bir binanın insanlara hizmet verir bir konuma geleceğini vurgulayan Ertaş, şöyle konuştu:

"Konya İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç ile yaptığımız görüşmeler neticesinde yıkım ve yapım işlemlerinin Ilgın Belediyesi, gerekli ekipman desteğinin ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından karşılanacağı 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binasını şehrimize kazandıracağız. 2022 Ağustos ayı meclis kararımızı aldık. Yapım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sağlık alanında kullanılmak üzere belediyemiz tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilecektir."

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