Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(Konya Olimpik Veledromu) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında, Türkiye'nin tek olimpik veledromunda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada Kasapoğlu, standartlarıyla ve kalitesiyle, dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden Kasapoğlu, "Son 20 yılda gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak, sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek, Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en yüksek katılımlı ve en mükemmelini Konya'da gerçekleştireceklerini belirtti.


- "Türkiye olarak, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız"


Oyunlara sayılı günler kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Konya olarak, Türkiye olarak oyunlara hazırız. Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız. Dört binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altı bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. İslami Dayanışma Oyunları'nın ruhuna uygun şekilde, sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak. Bu güzide tesisi de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açacağız. Türkiye artık bir spor ülkesi. Tüm illerimiz de sporda bir marka haline geldi."

Kasapoğlu, spordaki temel amaçlarının, sporu tabana yaymak olduğunu aktardı.


- "Spor turizmi adına önemli gelişmeler yaşayacağız"


Ülkedeki 85 milyon vatandaşın spora erişimini sağlamak istediklerini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu tesisler onun için. Her branşa olan ilgimiz, her branşa olan yatırımımız, sözde değil işte özde tesislerimizde ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki bunun meyvelerini göreceğiz. Buraya binlerce sporcu gelecek, kardeşliklerini pekiştirecekler. Spor demek, bir araya gelmek demek. Sevgi ve beraberlik demek. Konya'mızın o güzide ev sahipliğiyle buradan çok güzel hatıralarla ayrılacaklar. Ben bu anlamda emek gösteren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrası da tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, uluslararası büyük bir katkıyı ortaya koyacaklar. Spor adına, spor turizmi adına önemli gelişmeleri inşallah birlikte yaşayacağız."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Türk bisikleti adına tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, bisiklet ailesi adına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'nın çok önemli günlere hazırlık yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"5. İslami Dayanışma Oyunları, 9 Ağustos'ta şehrimizde başlayacak. Tüm dünyanın gözü Konya'mızda olacak. Bu organizasyon için önemli hazırlıklar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde atletizm pistimizin, tam olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de dünyaya örnek bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bisiklet şehri Konya'ya yakışacak bu tesisimiz, İnşallah hem olimpiyatlarda hizmet verecek hem de bisiklet sporuna önemli hizmetlerde bulunacak."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da İslami Dayanışma Oyunları'nın kentte gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtip, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya ...
Seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde yangın
Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada ...
Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası yapılacak
YEREL HABERLER Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası ...
Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı
YEREL HABERLER İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin ...
Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında ...
Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
YEREL HABERLER Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
YEREL HABERLER KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine başladı
YEREL HABERLER Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine ...
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Yaşayan Miras geçmişi günümüze yansıtacak
YEREL HABERLER Yaşayan Miras geçmişi günümüze yansıtacak
Konya büyük güne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konya büyük güne hazırlanıyor
Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı
Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor
YEREL HABERLER Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor
Kitle fonlaması ile halka açılan biyoteknoloji firması markalaşmak istiyor
YEREL HABERLER Kitle fonlaması ile halka açılan biyoteknoloji ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.