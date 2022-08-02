Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:

KONYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "(Konya Olimpik Veledromu) Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın medya tanıtım organizasyonu kapsamında, Türkiye'nin tek olimpik veledromunda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere yaptığı açıklamada Kasapoğlu, standartlarıyla ve kalitesiyle, dünyaya meydan okuyan nitelikte bir veledromda buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını ifade eden Kasapoğlu, "Son 20 yılda gelişen, kalkınan, büyüyen Türkiye vizyonuna uygun olarak, sporda, gençlikteki atılımlarımızı nasıl tüm illerimizde gerçekleştirdiysek, Konya'mızda da bunun en güzel örnekleri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle, engin vizyonuyla, spor devrimini nasıl gerçekleştirdiysek, işte bugün o spor devriminin en güzel örneklerinden birindeyiz. Büyük heyecan duyuyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın en yüksek katılımlı ve en mükemmelini Konya'da gerçekleştireceklerini belirtti.





- "Türkiye olarak, İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız"





Oyunlara sayılı günler kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Konya olarak, Türkiye olarak oyunlara hazırız. Tesislerimizle, insan kaynağımızla ve tüm kapasitemizle hazırız. Dört binden fazla sporcu, tüm kafilelerle birlikte altı bin kişi ve on binlerce sporsever Konya'da buluşacak. Gönüllü gençlerimiz burada bizzat katkı sağlayacak. İslami Dayanışma Oyunları'nın ruhuna uygun şekilde, sporun birleştirici gücüyle bir araya geleceğiz. Burada 56 ülkeden sporcu olacak. Yabancı misafirlerimiz olacak. Bu güzide tesisi de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açacağız. Türkiye artık bir spor ülkesi. Tüm illerimiz de sporda bir marka haline geldi."

Kasapoğlu, spordaki temel amaçlarının, sporu tabana yaymak olduğunu aktardı.





- "Spor turizmi adına önemli gelişmeler yaşayacağız"





Ülkedeki 85 milyon vatandaşın spora erişimini sağlamak istediklerini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İşte bu tesisler onun için. Her branşa olan ilgimiz, her branşa olan yatırımımız, sözde değil işte özde tesislerimizde ortaya çıkıyor. İnanıyorum ki bunun meyvelerini göreceğiz. Buraya binlerce sporcu gelecek, kardeşliklerini pekiştirecekler. Spor demek, bir araya gelmek demek. Sevgi ve beraberlik demek. Konya'mızın o güzide ev sahipliğiyle buradan çok güzel hatıralarla ayrılacaklar. Ben bu anlamda emek gösteren, katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm bu tesisler inşallah oyunlar sonrası da tüm ülkemize hizmet verecek. Sadece yerel anlamda değil, uluslararası büyük bir katkıyı ortaya koyacaklar. Spor adına, spor turizmi adına önemli gelişmeleri inşallah birlikte yaşayacağız."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da Türk bisikleti adına tarihi bir güne tanıklık ettiklerini belirterek, bisiklet ailesi adına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'nın çok önemli günlere hazırlık yaptığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"5. İslami Dayanışma Oyunları, 9 Ağustos'ta şehrimizde başlayacak. Tüm dünyanın gözü Konya'mızda olacak. Bu organizasyon için önemli hazırlıklar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde atletizm pistimizin, tam olimpik yüzme havuzumuzun açılışını gerçekleştirmiştik. Bugün de dünyaya örnek bir tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bisiklet şehri Konya'ya yakışacak bu tesisimiz, İnşallah hem olimpiyatlarda hizmet verecek hem de bisiklet sporuna önemli hizmetlerde bulunacak."

Konya Valisi Vahdettin Özkan da İslami Dayanışma Oyunları'nın kentte gerçekleştirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirtip, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.





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