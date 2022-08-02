Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

AA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaflar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaflar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Hacıseyitali Mahallesi Arasta Çarşısı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 42 MA 7310 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü aracını durdurarak yanındaki arkadaşıyla birlikte aşağıya indi.

Bu sırada aracın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi.

Otomobilin motor kısmındaki yangın, çarşıdaki esnafın yangın tüpüyle müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik Veledromu'nda incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Konya Olimpik ...
Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na hazırız”
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: “İslami Dayanışma Oyunları'na ...
Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Atma Tıkla Projesi’nde ödüller sahiplerini bulmaya ...
Seyir halindeki otomobilde yangın
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde yangın
Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada verilen karar 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Taşkent'teki yurt binasının çökmesine ilişkin davada ...
Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası yapılacak
YEREL HABERLER Ilgın ilçesinde 10 üniteli ağız ve diş sağlığı binası ...
Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
YEREL HABERLER Altay'dan, CİB Konya Bölge Müdürlüğüne ziyaret
İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin katılımıyla Konya'da başladı
YEREL HABERLER İslam İzcileri Dostluk Kampı 2 binden fazla izcinin ...
Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
YEREL HABERLER Türkiye’nin atış tutkunları Konya’da buluştu
Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında kararı 5 yıl sonra bozuldu
YEREL HABERLER Yargıtay, 18 kişinin öldüğü çöken yurt davasında ...
Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Beyşehir'de sağlık tarama çalışmaları sürüyor
Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine yapılan itirazlar ...
5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru
Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
YEREL HABERLER Dünya izcileri Konya’da buluşuyor
KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
YEREL HABERLER KOP’un 2023 yılı Mali Destek Çağrı Programı başladı
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine başladı
YEREL HABERLER Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal görevine ...
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in tahliyesine itiraz reddedildi
Yaşayan Miras geçmişi günümüze yansıtacak
YEREL HABERLER Yaşayan Miras geçmişi günümüze yansıtacak
Konya büyük güne hazırlanıyor
YEREL HABERLER Konya büyük güne hazırlanıyor
Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı
YEREL HABERLER Karatay Lavanta Bahçesi’nde hasat zamanı
Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor
YEREL HABERLER Meram 6 halı sahaya daha kavuşuyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.