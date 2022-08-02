Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki esnaflar tarafından yangın tüpüyle söndürüldü.

Hacıseyitali Mahallesi Arasta Çarşısı'nda sürücüsü öğrenilemeyen 42 MA 7310 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı.



Dumanı fark eden sürücü aracını durdurarak yanındaki arkadaşıyla birlikte aşağıya indi.



Bu sırada aracın ön bölümünden bir anda alevler yükseldi.



Otomobilin motor kısmındaki yangın, çarşıdaki esnafın yangın tüpüyle müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.