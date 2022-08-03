Karatay Belediyesinden çocuklar için "Açık Havada Sinema" etkinliği

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KONYA (AA) - Karatay Belediyesi "Açık Havada Sinema" etkinlikleri kapsamında, Karatay Belediyesi Kent Konseyi bahçesinde çocuklara özel film gösterimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılan açıklamaya göre, Karatay Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlikle 150 çocuk açık havada sinema izleme keyfini yaşadı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için ilçede birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çocukların gelişimlerine katkı sunacak etkinlikleri gerçekleştirmeyi sürdüreceklerini aktaran Kılca, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Kent Konseyimizin bahçesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize yoğun ilgi gösteren minik misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın da talebi üzerine etkinliğimizi ağustos boyunca haftada 3 güne çıkaracağız. Belirlediğimiz parklarımızda daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz. Konuyla ilgili duyurumuzu gerçekleştireceğiz. Amacımız ilçemizde kültürel ve sosyal etkinliklerimizden hiçbir çocuğumuzun eksik kalmaması."



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