En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Ilgın'ın Hamam Dağı eteklerine yapılacak Ilgın Millet Bahçesi Projesi hazırlıkları devam ediyor.

Belediyen yapılan yazılı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Millet Bahçesi Projesi için çalışmaların başladığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, 2022'nin Ilgın için şantiye yılı olacağını ifade etti.

Ertaş, 111 bin 182 metrekare alanda yapılacak bahçenin vatandaşlar için sevdikleriyle hoşça vakit geçirip nefes alacakları bir alan olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bahçemizde, millet kıraathanesi, gezinti yolu, yöresel ürün satış alanları, yeşil oturma terasları, piknik alanı, çocuk oyun alanları, spor alanı, seyir terasları, amfi tiyatro, renkli bitkiler bahçesi, çağlayan ve su değirmeni gibi tüm vatandaşlarımıza hitap edecek alanlar bulunuyor. Projelendirme ve ihale işlemlerinin tamamlanmasıyla millet bahçesinin yer teslimini gerçekleştirdik. Projenin yapımı için alanda hazırlıklarımız başladı. Bu kapsamda şehrimize göstermiş oldukları yakın ilgi ve destekten dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Ilgın Millet Bahçesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.