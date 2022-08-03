Hüyük'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Hüyük ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



İlçeye bağlı İlmen Mahallesi'nde Ömer Ünal'a ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Samanlıktaki yangın uzun uğraşların ardından söndürülürken, çalışmalara Hüyük Belediyesi'ne ait bir su tankeri de destek verdi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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