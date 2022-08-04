Konya'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezinde Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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