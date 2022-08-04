Konya'da tıra çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da otomobilin tıra çarptığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Şeref Işık idaresindeki B TC 322 yabancı plakalı otomobil, Konya-Aksaray kara yolunun 41. kilometresinde, U dönüşü yapmak isteyen Erol G. yönetimindeki 42 CSB 23 plakalı tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Işık ile araçtaki Ayten ile İrem Işık'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Elif Işık, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.