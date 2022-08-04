Konya Büyükşehir Belediyesinden "Şehrin Kalbinde Yolculuk" projesi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında "Şehrin Kalbinde Yolculuk" projesiyle 10-12 yaş grubu öğrencileri şehir merkezinde canlı tarih turuna çıkarıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hazreti Mevlana, Alaaddin Keykubat, Celaleddin Karatay gibi kent tarihinde iz bırakmış kişiler kendi mekanlarında öğrencilere tiyatral olarak anlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak önemli şahsiyetleri yeni nesillerle buluşturmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bu kapsamda 10-12 yaş grubundaki öğrencileri canlı tarih turuna çıkardıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Gül Bahçesi'nde Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Tebriz-i Türbesi'nde Şems, Kapu Camii'nde Ahi Evran, Karatay Medresesi'nde Celaleddin Karatay, İnce Minare'de Sahip Ata ve Alaaddin Cami avlusunda Alaaddin Keykubad kostümleri giyen tiyatro sanatçıları, tarihi şahsiyetin karakterine bürünerek ziyarete gelen çocuklara tiyatral olarak kendisi ve mekan hakkında bilgi veriyor."

Öğrenciler 10'ar kişilik gruplar halinde, 15'er dakika aralıklarla ellerindeki haritaları kullanıyor. Bulundukları mekanın özelliklerini dinleyen çocuklar, mekandan ayrılırken diğer mekana bir şifre ve materyal götürüyor. Günde 60 öğrencinin katıldığı tur, 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

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