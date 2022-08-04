Seydişehir Devlet Hastanesi'ne yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı

KONYA (AA) - Konya’nın Seydişehir ilçesinde yenidoğan yoğun bakım ünitesi açıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'nde 4 kuvözlü yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tescil işlemleri tamamlanarak hastaların hizmetine sunuldu.

Seydişehir Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. HavvaTuraç Cingöz, "Erken doğum, çoğul gebelik, doğumsal anomaliler, doğumdan önce mekonyum yutmuş bebek, zor doğum nedeniyle beyin ve diğer organ hasarı riski taşıyan bebekler ile diyabetik anne bebekleri, sarılık, enfeksiyon ve benzeri gibi sık görülen durumlarda bebeklerimizi başka hastaneye sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bundan sonra bu tür rahatsızlıkları olan bebeklerimiz hastanemizde tedavi görebilecek. İlçemiz, bölgemiz ve hastanemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.











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