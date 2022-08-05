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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı

AA

Konya'da eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Katil zanlısı Bayram S'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Haftaya kızını evlendirecekmiş

Öldürülen Fadim S'nin babası Ramazan Şahin, gazetecilere, kızının 20 senedir Bayram S. ile evli olduğunu, dört çocuklarının bulunduğunu söyledi.

Kızıyla damadı arasında daha önce de geçimsizlik olduğunu belirten Şahin, "Kızımızı 20 senedir hiç güldüremedik. Daha önce bir kez uzaklaştırma kararı aldırdık. Kızım evden ayrılarak yaklaşık 25 gün bizde kaldı hatta boşanma davası açmak için dilekçe de vermişti ancak en büyük kızını evlendirecekleri için 'Baba, çocuklar evlenecek, onların yüzü gülsün.' diyerek bu kararından vazgeçti. Haftaya düğün olacaktı." ifadelerini kullandı.

Şahin, kızının daha önce gördüğü şiddet olaylarını huzursuzluk olur düşüncesiyle kendilerinden gizlediğini dile getirdi.

- "Belki kapıyı kilitlemese kızım hayatta olacaktı"

Olay günü Bayram S'nin kendisini aradığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Fadim'in kaybolduğunu iddia etti. Ben de evin çevresinde veya kızının düğün hazırlıklarıyla meşgul olabileceğini, merak etmemesini söylemiştim. İhbar üzerine eve gelen jandarma ekipleri ilk başta kapıyı açamamışlar. Bayram kapıyı da üzerine kilitleyip gitmiş, anahtarı da bulamadık. Demir kapıyı levyeyle zorla açmışlar. Kızımı kanlar içinde yerde yatarken bulmuşlar. Kızımı önce darbetmiş, sonra da silahla vurduğu söyleniyor. En azından kapıyı üzerine kilitlemeyip ambulansı arasaydı belki kızım hayatta olacaktı. Hukuki süreci başlatacağız. Adalet istiyoruz, en ağır cezayla yargılanmasını istiyoruz. Bizim yavrumuza oldu, başkalarınınkine olmasın."

Bayram S, Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde iki gün önce evde tartıştığı eşi Fadim S'yi tabancayla öldürmüş, cinayetin ardından karısının kaybolduğunu iddia ederek evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti. Zanlının hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri, evde kadının cansız bedenini bulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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