Konya'da 1200 saman balyası ve iki römork yandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 1200 saman balyası ve iki römork yandı.

Hüseyinler Mahallesi'nde bir evin yanındaki boş alana indirilmek istenen saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevlerin römorklara da sıçraması üzerine adrese çok sayıda itfaiye aracı, iş makinesi ve bir kamyon sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Olayda 1200 saman balyası ve iki römork yandı.









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