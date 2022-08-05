Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.



Alınan bilgiye göre, Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde yaralı bulunan leylek, ihbar üzerine adrese giden Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Yaralı olduğu tespit edilen leyleğin tedavisinin yapılması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.



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