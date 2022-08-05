Konya'da kaçak silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonda 275 tabanca ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 275 tabanca, 4 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 16 bin 694 uyuşturucu hap, 653 tabanca şarjörü, 1195 tabanca namlusu ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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