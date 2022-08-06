Konya İl Eğitim Tarihi Müzesinde 10 bine yakın materyal sergileniyor

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KONYA (AA) - HAVVA DEREAĞZI - Konya İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde sergilenen kitabe, okul kayıt defteri, diploma ve karne örnekleri gibi 10 bine yakın eğitim materyali, ziyaretçilerine geçmişle ilgili bilgi veriyor.

Konya'nın Karatay ilçesinde, 24 Kasım 2017'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün tavsiyesiyle açılan müzede kentin 31 ilçesinden toplanan çeşitli eğitim materyalleri yer alıyor.

Kentte 1899-1927 döneminde müze olarak kullanılan 150 metrekarelik alanda kurulan İl Eğitim Tarihi Müzesi'nde Osmanlı döneminin son zamanları ve Cumhuriyet dönemine ait kitabe, ders kitabı, fotoğraf albümü, öğrenci önlüğü, abaküs, laboratuvar malzemeleri, spor aletleri ve piyano gibi farklı dönemlere ait, eğitim kurumlarında kullanılan materyal sergileniyor.

- "Şimdiye kadar yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçimiz oldu"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ve müze sorumlusu Ahmet Çelik, AA muhabirine, müzedeki en eski eşyanın 144 yıllık Akif Paşa Mektebi'ne ait kitabe olduğunu söyledi.

Müzeye farklı illerden de materyal gönderildiğini dile getiren Çelik, "Müzemizde tarihi okullarımızdan toplanan okul kitabeleri, sıra-masa gibi farklı derslerde kullanılan materyallerimiz var. Değişik bölgelerden getirttiğimiz materyaller de var. Şimdiye kadar yaklaşık 20 bine yakın ziyaretçimiz oldu. Salgın sürecinden sonra okullarımızın müzemize ziyaretleri yine yoğunlaştı hatta yurt dışından gelen misafirlerimiz de müzemizi ziyaret ediyor." diye konuştu.

Çelik, müzeye yeni materyaller gönderilmeye devam edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Müzemizde 4 Osmanlıca kitabe, 19'u Osmanlıca 80 okul kayıt defteri, okullara ait 2 bin 700 fotoğraf, 60 ders kitabı, çeşitli diplomalar, karne örnekleri gibi Konya'nın eğitim tarihiyle ilgili materyallerimiz var. Gelen materyallerden sergileyebileceklerimizi sergiliyoruz, diğer bir kısmını da depoda bekletiyoruz. Daha geniş bir yer bulduğumuzda inşallah onları da sergileyeceğiz. Yani elimizde yaklaşık fotoğraflarla 10 bine yakın farklı materyalimiz var."

Müzenin, öğrencilere sınıf dışı öğrenmede katkı sağlaması amacıyla açıldığına değinen Çelik, buranın kent için de önemli bir değer olduğunu dile getirdi.

- "Dünyanın en iyi eğitim tarihi müzesi olmaya adayız"

Çelik, Konya'yı farklı bir açıdan görmek isteyen herkese müzenin kapılarının açık olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Okullarımızda daha çok materyal var. Bunları toplayabilsek inanın dünyanın en iyi eğitim tarihi müzesi olmaya adayız ancak mekan biraz daraldı, depomuz, araştırma salonumuz yok. İleride kentin eğitim tarihine ışık tutacak tarzda Osmanlı arşivlerinden geriye gidebildiğimiz kadarıyla belgeleri toplayıp, eğitim tarihi odak merkezi olmayı hedefliyoruz. Elimizde bu materyaller, imkanlar var. İl Eğitim Tarihi Müzesi geçmişten günümüze Konya'nın eğitim mirasını ortaya koymayı amaçlıyor. Elimizde bulunan 10 bine yakın materyalle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, ziyaretçilerimizin hizmetindeyiz."

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