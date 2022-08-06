5. İslami Dayanışma Oyunları'na doğru

KONYA (AA) - Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "İnşallah 9 Ağustos 20.00'de Konya Stadyumu'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devlet başkanlarının ve birçok ülkenin spor bakanının katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını gerçekleştireceğiz." dedi.

Altay, Spor Yazarları Derneği'nde gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, Konya'nın son yılların en önemli organizasyonuna ev sahipliği yaptığını söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisinin düzenlendiğini hatırlatan Altay, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Altay, Konya'nın çok önemli tesisler kazandığını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdiğimiz tam olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, çim sahalar ve son olarak da hizmete açılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu şehrimize kazandırılan en önemli tesisler olarak öne çıkan alanlar." diye konuştu.





- "Burada Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleştirilecek"

Organizasyonun bisiklet yarışlarıyla başladığını, oyunlarda 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun mücadele edeceğini vurgulayan Altay, şöyle konuştu:

"Spor kafileleri yavaş yavaş gelmeye başladı. İnşallah 9 Ağustos 20.00'de Konya Stadyumu'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, devlet başkanlarının ve birçok ülkenin spor bakanının katılımıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını gerçekleştireceğiz. Açılış için çok önemli hazırlıklar yapıyoruz, 2,5 saatlik bir gösteri hazırlanıyor. Bu akşam son prova gerçekleştirilecek. Burada Türkiye'nin önemli bir tanıtımı gerçekleşecek. Ayrıca açılış seremonisi öncesinde İslam dünyasının önemli sanatçılarından Maher Zain de bir konserle Konyalılarla buluşacak."

Altay, açılış organizasyonuna yoğun talep olduğuna dikkati çekerek, biletler tükenmeden Tüm Konyalıları açılışta yerlerini almaya davet etti.

Kentin, devasa bir organizasyona ev sahipliği yaptığını anlatan Altay, "Tüm Konyalılar bu organizasyonun ev sahibi, hazırlıklarda tüm şehrin çok büyük katkısı oldu. İnşallah Hazreti Mevlana'nın şehrine yakışır şekilde tüm misafirlerimizi, misafir etmek için yoğun bir çaba içindeyiz." ifadesini kullandı.

Altay, 18 Ağustos'a kadar devam edecek müsabakaların kapanış töreniyle sona ereceğini kaydetti.

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