AK Parti Konya Milletvekili Akyürek Hüyük ilçesini ziyaret etti

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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek ziyaret ettiği Hüyük ilçesinde bazı ziyaretlerde bulundu.

Akyürek, AK Parti Hüyük İlçe Teşkilatı ile Belediye Başkanlığı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ile mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Akyürek, vatandaşlarla sohbet etti.

Suludere Mahallesi'nde çilek bahçelerini de gezen Akyürek, çilek hasadı yapan ailelerle çilek topladı.

Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Akyürek'e ziyaretlerinde, Çiğdem, AK Parti İlçe Başkanı Muammer Karaarslan ve partililer de eşlik etti.





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