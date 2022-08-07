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KONYA (AA) - Konya'da düzenlen 5. İslami Dayanışma Oyunları, "pist bisikleti" branşında kadınlar ve erkeklerde puan yarışlarıyla sürdü.

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen 25 kilometre Kadınlar Elit Point Final Yarışı'nda Özbekistan'dan Olga Zabelinskaya birinci, aynı ülkeden Yanina Kuskova ikinci, Kazakistan'dan Svetlana Pachshenko üçüncü oldu.

Kadınlarda Türk sporculardan Keziban Koyun 8. olurken, Azize Bekar 9. sırada kaldı.

Erkekler Elit Point Final Yarışı'nda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yousif Mirza Al-Hammadi birinciliği, İran'dan Behnam Ariyan ikinciliği, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Ahmed Almansoori üçüncülüğü elde etti.

Milli sporculardan Oğuzhan Tiryaki 9. sırada yer alırken, Batuhan Özgür yarışı tamamlayamadı.

Yarışlar, yarın Kadınlar Omnium ve Erkekler Omnium yarışlarıyla devam edecek.

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