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GRAFİKLİ - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu yarışacak

AA

GRAFİKLİ - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu yarışacak

KONYA (AA) - ERKAN TİRYAKİ - İslami Dayanışma Spor Federasyonu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nın beşincisi yarın Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da başlayacak.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl ertelemeli yapılacak 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni, yarın Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Konya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos'a kadar sürecek oyunlarda, 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu 24 farklı branşta madalya için ter dökecek. Organizasyonda toplam 355 madalya sahibini bulacak.


- Oyunların tarihçesi


İslam coğrafyasında yer alan sporcuların gelişimi, sporcular arası kardeşlik ve dayanışma kültürünün artırılması adına düzenlenen, üye ülkelerde Müslüman olmayan vatandaşların da katılabildiği İslami Dayanışma Oyunları'nın ilki 2005 yılında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirildi.

2. İslami Dayanışma Oyunları ise 2009 yılında İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecekti. 2010 yılına ertelenen oyunlar, daha sonra iptal edilmiş ve organizasyon yapılmamıştı.

3. İslami Dayanışma Oyunları 2013 yılında Endonezya'nın Palembang şehrinde, 4. İslami Dayanışma Oyunları ise 2017 senesinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.


- Türkiye'nin oyunlardaki madalyaları


Türkiye, İslami Dayanışma Oyunları'nda şu ana kadar 305 madalya elde etti.

Milli sporcular, daha önce düzenlenen üç organizasyonda, 95 altın, 101 gümüş, 109 bronz madalya aldı.

Suudi Arabistan'da 2005 yılındaki organizasyonda Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalyayla 15. oldu. 3. İslami Dayanışma Oyunları'nda 157 sporcuyla yer alan Türkiye, 23 altın, 31 gümüş ve 49 bronz madalyayla genel klasmanda 5. sırayı aldı.

Son olarak 2017'de Azerbaycan'daki oyunlarda Türkiye, 71 altın, 67 gümüş ve 57 bronz elde ederek, ev sahibi ülkenin ardından madalya sıralamasında 2. oldu.


- Konya'da 24 branş


Konya 2021'de sporcular 24 farklı branşta mücadele verecek.

Organizasyonda atıcılık, atletizm, basketbol 3x3, bisiklet, bocce, cimnastik (artistik, aerobik, ritmik), eskrim, futbol, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, okçuluk, tekvando, voleybol, yüzme, geleneksel okçuluk, para-atletizm, para-masa tenisi, para-okçuluk, para-yüzme branşları olacak.


- Türkiye 461 sporcuyla katılıyor


Konya 2021'de bütün branşlarda yarışacak Türkiye, 203'ü kadın, 258'i erkek olmak üzere 461 milli sporcuyla oyunlarda yer alacak

Takım sporlarında basketbol 3x3, futbol, hentbol ve voleybolun yanı sıra bireysel sporlarda da milli sporcular madalya mücadelesi verecek.


- Tesisler


Konya'da düzenlenecek oyunlarda 12 farklı tesis kullanılacak.

Sporcular şu tesislerde yarışlara katılacak:

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı: Açılış ve Kapanış Töreni, futbol.

Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı: Futbol.

Cumhuriyet Futbol Sahası: Futbol.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Kompleksi: Eskrim, tekvando.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu: Güreş, judo.

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu: Hentbol, kick boks.

Karatay Spor ve Kongre Merkezi: 3x3 basketbol, karate, voleybol.

Konya Atletizm Pisti: Atletizm, para atletizm.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu: Yüzme, para yüzme.

Konya Veledromu: Aerobik cimnastik, artistik cimnastik, bisiklet, ritmik cimnastik.

Saraçoğlu Spor Tesisleri: Atıcılık, bocce, geleneksel Türk okçuluğu, okçuluk, para okçuluk.

TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi: Masa tenisi, para masa tenisi, halter, bocce.


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