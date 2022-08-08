Yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'in Yeşildağ Mahallesi'nde uçamaz vaziyette bulunan leylek için vatandaşlar ihbarda bulunuldu.

Adrese giden Beyşehir Milli Parklar Şefliği görevlileri, yaralı olduğunu tespit ettiği leyleği tedavisinin yapılması için teslim aldı.

Yaralı leyleğin iyileşmesinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.



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