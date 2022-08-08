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Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli İlçesinde düzenlenen operasyonunda 118 kök esrar yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına, kullanıcılarına, uyuşturucu nakleden ve ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarının ardından bir adrese operasyon düzenleyen ekiplerin baskınlarda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adresteki aramalarda 118 kök uyuşturucu madde yapımında kullanılan Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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