Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu

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KONYA (AA) - Yunak Belediyesi ve Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. iş birliğiyle ilçede gerçekleştirilen doğal gaz altyapı çalışmaları Eşme Mahallesi'nde yere vurulan ilk kazmayla başladı.



Yunak Belediye Başkanı Ali Konak düzenlenen törende, Yunak'ta yapılacak çalışmalarla ilk etapta 8 bin 200 metre taşımalı doğalgaz altyapısının ilçeye bağlanacağını söyledi.



Başkan Konak, çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağını ve kısa bir zamanda da ilçenin tamamına doğalgaz verilmesi için altyapı çalışmalarının süreceğini de sözlerine ekledi.



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