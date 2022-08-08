Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu için emniyet amirliğinden ihraç edilen, hakkında cinsel saldırı suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir genç kıza yönelik "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali İhsan A'yı (42) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, hükümlüyü düzenlediği operasyonla evinde yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Hükümlünün, FETÖ'ye üyelikten 2016 yılında emniyet amirliğinden ihraç edildiği öğrenildi.

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