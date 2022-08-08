Konya'da özel çocuklar gösteri düzenledi

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KONYA (AA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı, (SOBE) 2021-2022 eğitim-öğretim yılı dönem sonu nedeniyle Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisinin katkılarıyla "Sobe Sahnede" programını düzenledi.



Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sihirbazlık gösterisi, halk oyunları gibi çeşitli gösteriler sergiledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE ile çok önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Pekyatırmacı, belediye olarak farklı kurumlarla iş birliği yaptıklarını belirterek, "Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi bir marka olma yolunda gidiyor. SOBE zaten Türkiye'nin markası. Bugün burada hakikaten muhteşem bir gösteri ortaya çıkmış." dedi.

Gösteride emeği geçen herkese teşekkür eden Pektyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bugünkü gösteriyle görüyoruz ki sadece eğitim, rehabilitasyon alanında değil, gösteri alanında da iş birliği yapıldığı zaman çok güzel neticeler ortaya çıkıyor. İnşallah sanat akademimizle yapılan bu çalışma bir başlangıç olur. Belki farklı iş birliklerini de ortaya koyarak çocuklarımızın kendilerini çok daha farklı şekillerde ifade edebileceklerini düşünüyoruz."

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da gösterinin SOBE için özel bir anlam taşıdığını ve çok değerli olduğunu vurguladı.

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise öğrencilerle kalem tutmadan, küçük bir ses çıkarmaya varıncaya kadar her alanda özveriyle ilgilendiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, karanfil hediye edilmesi ve anı fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

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