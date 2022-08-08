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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. İslami Dayanışma Oyunları

AA

5. İslami Dayanışma Oyunları

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda masa tenisinde tek kadınlarda milli sporculardan Özge Yılmaz altın, Sibel Altınkaya ise bronz madalya elde etti.

TÜYAP Fuar Alanı'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında tek kadınlarda Türkiye iki madalya kazandı.

Kadınlarda Özge Yılmaz, finalde İranlı Neda Shahsavari'yle karşılaştı. Rakibini 4-2 yenen Özge, altın madalyanın sahibi oldu. Tek kadınlarda diğer milli sporcu Sibel Altınkaya ise bronz madalya aldı.

Özge Yılmaz'ın final müsabakasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Bakan Kasapoğlu, müsabaka sonrası şampiyon olan milli sporcuyu yanına giderek tebrik etti.

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