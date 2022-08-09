İslami Dayanışma Oyunları'nda paralimpik yüzücülerden iki günde 13 madalya

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslami Dayanışma Oyunları'nda paralimpik yüzücülerden iki günde 13 madalya

AA

İslami Dayanışma Oyunları'nda paralimpik yüzücülerden iki günde 13 madalya

KONYA (AA) - SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden paralimpik milli yüzücüler, Türkiye'nin organizasyondaki ilk madalyalarını almanın sevincini yaşıyor.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı organizasyonda milli sporcular, müsabakaların ilk iki gününde 5 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya elde etti.

Serbest, kelebek ve ferdi karışık stillerinde mücadele eden sporculardan Koral Berkin Kutlu 2 altın, Sümeyye Boyacı bir altın, bir bronz, Sevilay Öztürk ve Şevval Beren Mutlu birer altın, birer gümüş, Emine Avcu bir gümüş, bir bronz, Hamit Demir ve Beytullah Eroğlu birer gümüş, Uğur Şenel ise bir bronz madalya kazandı.


- Koral Berkin Kutlu: "İlk altın madalyayı almak beni çok gururlandırdı"

Organizasyonda Türkiye'nin ilk altın madalyasını kazanan 16 yaşındaki para yüzücü Koral Berkin Kutlu, AA muhabirine, ilki başardığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Müsabakaların Türk sporcular adına çok başarılı geçtiğine dikkati çeken Koral Berkin, "İki günde çok kaliteli yarışlar gerçekleşti. Takım olarak kazandığımız madalyalardan dolayı çok gururluyuz. Ailemi, hocalarımı, tüm Türkiye'yi gururlandığım için çok mutluyum. Böyle büyük bir organizasyonda ilk altın madalyayı almak beni çok gururlandırdı. İnşallah 2024 olimpiyatlarında da madalya kazanıp ülkemi gururlandırmak istiyorum." diye konuştu.


- Sevilay Öztürk: "İlk kulacı atıp ilk madalyaları kazandık"

Milli sporculardan 18 yaşındaki Sevilay Öztürk de organizasyonu çok beğendiğini, organizasyonun Tokyo Olimpiyatları'nı andırdığını ve burada mücadele etmekten büyük keyif aldığını söyledi.

Mücadele eden tüm arkadaşlarıyla gurur duyduğunu ifade eden Sevilay, şunları kaydetti:

"Dün altın madalya ile bitirmiştim. Bugün gümüş oldu. Burada derecelerime bakıp eksiklerimi gidermek için kendimi zorlamadan mücadele ediyorum. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alıp daha güzel yerlere gelerek bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'nin ilk madalyalarını aldığımız için de çok mutluyuz. İlk gün Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da buradaydı. Madalyalarımızı kendisi takdim etti."


- Emine Avcu: "Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hedefliyorum"

Emine Avcu ise bu büyük organizasyonda, arkadaşlarıyla kardeşlik içinde beraber kulaç atıp, Türkiye’yi temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Takım arkadaşlarımla beraber ilk kulacı atıp ilk madalyaları kazandık." diyen Emine, "Ülkemizi böyle temsil etmek gurur verici. Benim bu sporla uğraşmamın en büyük sebeplerinden biri ülkemize nasıl yararlı bir birey olabiliriz bunu göstermek. Kapıların arkasına kapanan, yaşamdan kaçan insanları nasıl hayata bağlayabiliriz diye mücadele ediyorum ve bu madalyaları ülkem için kazanıyorum. İnşallah Paris Olimpiyatları'nda da madalya kazanmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Türkiye, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya ...
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Konya'da özel çocuklar gösteri düzenledi
YEREL HABERLER Konya'da özel çocuklar gösteri düzenledi
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran´a mağlup oldu 
YEREL HABERLER Türkiye Erkekler Hentbol Takımı, İran´a mağlup oldu 
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları rekoru
YEREL HABERLER Atletizmde 100 metrede İslami Dayanışma Oyunları ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Usta'dan açılış seremonisine davet
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya ...
Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski emniyet amiri yakalandı
YEREL HABERLER Konya'da cinsel saldırı suçundan aranan FETÖ'cü eski ...
Konya'da dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı
YEREL HABERLER Konya'da dilencinin üzerinden 3 bin 912 lira çıktı
Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tarihinin en fazla katılımıyla düzenliyoruz
YEREL HABERLER Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı ...
Konya'daki sahte içki operasyonunda 19 litre alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'daki sahte içki operasyonunda 19 litre alkol ...
Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu
YEREL HABERLER Yunak'ta doğalgaz altyapısı için ilk kazma vuruldu
Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 3 adet tarihi eser ele geçirildi
Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 118 kök Hint keneviri ele geçirildi
Yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Yaralı halde bulunan leylek tedavi ediliyor
MEDAŞ´tan 2,1  milyarlık yatırım 
YEREL HABERLER MEDAŞ´tan 2,1  milyarlık yatırım 
5. İslami Dayanışma Oyunları
YEREL HABERLER 5. İslami Dayanışma Oyunları
Karapınar'da çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER Karapınar'da çocuklar yüzme öğreniyor
Tarlada yoğun geçen günün yorgunluğunu kağıt katlama sanatıyla atıyor
YEREL HABERLER Tarlada yoğun geçen günün yorgunluğunu kağıt katlama ...
GRAFİKLİ - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden 4 binden fazla sporcu yarışacak
YEREL HABERLER GRAFİKLİ - 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ...
Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu
YEREL HABERLER Seydişehir yağlı güreşlerinin başpehlivanı belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.