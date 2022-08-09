Konya'da boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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KONYA (AA) - Konya'da bir boya fabrikasında yangın çıktı.

Selçuklu ilçesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki boya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler, polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Yangın nedeniyle Konya-Ankara kara yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

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