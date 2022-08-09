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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm yarışlarının ikinci gününde Türk sporcular 4 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 8 madalya aldı.

Konya Atletizm Pisti'nde gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 800 metre finalde Ekaterina Guliyev, 2.02.28'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Erkekler sırıkla atlama finalde ise Ersu Şaşma, 5.60 metrelik atlayışıyla oyunlar rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Türkiye, kadınlar disk atmada da iki milli sporcuyla kürsüye çıktı. Özlem Becerek, 54.91 metrelik atışıyla altın, Nurten Mermer ise 52.85 metrelik atışıyla gümüş madalyaya uzandı.

Erkekler 400 metre engel finalde Yasmani Copello, 48.86'lık derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 3 adım atlama finalde de Necati Er, 16.73 metrelik atlayışıyla altın madalya kazandı.

Kadınlar uzun atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 6.34 metrelik atlayışıyla gümüş madalya aldı.

Erkekler 100 metre finalinde Emre Zafer Barnes, 9.99'luk derecesiyle bronz madalya elde etti.

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