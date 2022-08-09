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Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Elvar Zülfügovar (Azerbaycan), Kemfang William (Kamerun)

Pakistan: Raza, Zaheer, Murad Khan, Ali Usman, Muzafer Khan, Yazman (Bilal Khan, Ali Nasir, Aimal Khan, Naveed, Afaq Khan)

Türkiye: İzzet Ünver, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 28-30, 26-24, 27-29, 27-29

Süre: 126 dakika (33, 30, 32, 31)





KONYA (AA) - A Milli Erkek Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda B Grubu ilk maçında Pakistan'ı 3-1 yendi.





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