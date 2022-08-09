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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk sporcular günü 18 madalyayla tamamladı.

Oyunların resmi açılışının yapılacağı günde Türk sporcular, para yüzme, atletizm, tekvando ve boccede madalya mücadelesi verdi. Ayrıca voleybol, hentbol ve masa tenisinde de müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 18 madalya elde etti. Böylece Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı 16 altın, 14 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 40'a yükseldi. Türkiye, madalya sıralamasında da liderliğini sürdürdü.

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