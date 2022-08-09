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KONYA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Oyunları'nın İİT üye ülkelerinde sporu ve gençliği destekleyeceğini söyledi.

Taha, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye organizasyona verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Türkiye'nin spor ve gençlik çalışmalarına verdiği önemi çok takdir ettiğini ifade eden Taha, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın çok kültürlülüğü ve medeniyetlerarası diyaloğu güçlendirmeye spor yoluyla katkı sağladığını vurguladı.

Taha, etkinliğin farklı ülke ve kültürlerden 4 bin sporcuyu bir araya getirmesinin, İslami dayanışmanın bir somut örneği olduğuna işaret ederek, "Dünyanın en önemli spor etkinlikleri arasında göz önüne alındığında bu etkinliğin İİT üye ülkelerinde sporu ve gençliği desteleyeceğinden eminim." dedi.

- "Daimi kardeşlik ve büyük bir hedef etrafında bir araya geldik"

Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal da daimi kardeşlik ve büyük bir hedef etrafında bir araya geldiklerini söyledi.

İslam'dan daha yüce ve barıştan da daha güzel bir değerin olmadığını vurgulayan el-Faysal, "Geldiği ilk yıllardan itibaren yüzmeye, atıcılığa ve at binmeye teşvik eden İslam, insanları spora ve spor yapmaya teşvikte herkesi geride bırakmıştır." ifadesini kullandı.

El-Faysal, 24 farklı branşta oyunların düzenleneceği etkinlikte 4 binden fazla sporcunun ter dökeceğini anımsatarak, "Bu büyük buluşmaya katılan her sporcu gerçek rekabetin temiz yüzünü ve sahip olduğu büyük spor değerlerini ortaya koyacaktır. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim. Katılan tüm sporculara bol şans ve başarılar dilerim." diye konuştu.





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