5. İslami Dayanışma Oyunları'na görkemli açılış töreni

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KONYA (AA) - Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülkelerin spor bakanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.





- Türk bayrağını Nafia Kuş ve Sena Keçici





Oyunlarda Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporcular Nafia Kuş ve Sena Keçici taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.

Gecede, Türk kafilesinden sonra en fazla alkışı Azerbaycan ve Filistin aldı.

İslami Dayanışma Spor Federasyonunun bayrağını ise aralarında eski milli sporcuların da yer aldığı birçok turnuvada büyük başarılar elde eden isimler taşıdı. Bayrağı Hülya Şenyurt, Nut Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Hüseyin Özkan, Servet Tazegül, Mehmet Akif Pirim stada getirdi.

Sporcu yeminini paralimpik sporcu Öznur Cüre, hakem yeminini ise bisiklet hakemi Serkan Karademir okudu.





- Dronelarla Mevlana silueti





Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu.

Açılış töreninin sonunda çok fazla dronela yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.





- Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı





Törende, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteriş uçuşu yaptı.

Stadın üzerinden geçen Türk Yıldızlarının gösterisinin stattaki sporseverler de büyük bir ilgiyle takip etti.

İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde mini bir konser verdi.

Işık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede, dansçılar tarafından da çeşitli koreografiler de sahneye sunuldu. Halk oyunlarının gösterisi de büyük ilgi gördü.

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