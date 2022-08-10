Başkan Altay 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisine katılan ve oyunları başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın kente yakışır bir açılış seremonisiyle başladığını belirtti.

Oyunların en güzel şekilde tamamlanması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İslam ülke liderlerinin şehre gelişinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Altay, kentin tarihi günlerinden birini daha yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Unutulmaz bir açılış seremonisi yaşadık. Sporun başkentine yakışır bir ev sahipliği içerisinde müsabakaları ve organizasyonları tamamlayacağız inşallah. Açılış için şehrimizi teşrif eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman'a, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'ye, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Katılım sağlayan AK Parti ve MHP Genel Başkan yardımcılarımıza, bakanlarımıza, İslam ülkelerinin spor bakanlarına, milletvekillerimize, federasyon başkanlarına, sporculara, basın mensuplarına ve muhteşem organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan Konyalı hemşehrilerime ayrıca teşekkür ediyorum. 5. İslami Dayanışma Oyunları şehrimize, ülkemize ve tüm İslam ülkelerine hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.