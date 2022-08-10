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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu:

AA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Karaman'da konuştu:

KONYA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasetinin, Türkiye ile gönül ve kader birliği siyaseti olduğunu söyledi.

Tatar, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'ne eşlik eden gemilere, Kıbrıs şehitlerinin adının verildiğini anımsattı.

Milletin, şehit evlatları adıyla gemiyi Akdeniz'de sefere gönderdiğini aktaran Tatar, "Onun için vefalıyız. Tarihimizi unutmayız. Böyle kadim bağlarla bağlanmış, vefa duygularıyla işlenmiş yüreklerimiz bizi ayakta tutuyor. Bunlar, kutsal mücadelede heyecanımızı ve kararlığımızı sürdürebilmenin çok önemli ayrıntılarıdır." diye konuştu.

- "Benim siyasetim egemenliktir, devlettir"

Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ışığında konumuyla öneminin artırdığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Geçenlerde bana bir öneri getirdiler. Ercan Uluslararası Havalimanı'nı, Birlemiş Milletlere (BM) yönetimine ve denetimine devredersek direkt uçuşlar başlayabilirmiş. Oradaki tuzak, bunun ayrıntılarını Türk Dışişleri Bakanıyla da tartıştım, Ercan Havalimanı'nı KKTC'nin etkinliğinden çıkartmak ve Avrupa'nın onayıyla uçakların o bölgede uçmasına zemin hazırlamak... Yani bu bir tuzak. Çünkü Ankara'ya diyor ki 'Sen oralarda uçamayacaksın. Senin İHA ve SİHA'ların oralarda, hava meydanından yukarı çıkıp bölgeyi denetleyemeyecek'. Yani bizim egemenliğimizden yavaş yavaş çıkacak. Federal temelli bir anlaşma için çok uğraşlar verdik. Bir Annan Planı geçirdik ve iyi niyetimizi ortaya koyduk ama karşı tarafın oynadıkları oyun; Kıbrıs'ın federal bir cumhuriyet, Avrupa Birliği içinde üniter bir yapı ve oralarda Türkleri bir azınlık, Türkiye, Avrupa Birliği'nde olmadığı için Türkiye'nin Kıbrıs'tan çekilmesi. Ondan sonra başımıza gelecekleri siz tahmin edin. Herhalde o kadar saf değiliz. Onun için benim siyasetim egemenliktir, devlettir ve sizlerle olan gönül ve kader birliğimizdir. Aramızdaki kopmaz ve ayrılmaz bağların, hiçbir güç tarafından kopartamayacağına yönelik bir siyasettir."

- "Türkiye, büyük siyaseti şekillendirmektedir"

Türkiye ile KKTC'nin ikili güçlü ilişkilerinin önemine dikkati çeken Tatar, "Kıta sahanlığı olsun, ekonomik münhasır bölge olsun hem mavi vatanda hem göklerde Türkiye, büyük siyaseti şekillendirmektedir. Doğru Akdeniz'de bölgenin en büyük ve güçlü KKTC'nin de garantör ülkesi, Türkiye'dir. Ulusal çıkar ve milli menfaatlerimizin korunması bakımından esasında başarılan iş büyük başarıdır. Ben öyle görüyorum ve inanıyorum. Bu şekilde bir siyaseti sürdürmekte gerçekten bahtiyarlık yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, konferansın ardından, Yunus Emre Camii ve Türbesi ile Aktekke Camii, Hazreti Mevlana'nın annesi ve kardeşlerinin türbelerini ziyaret etti.

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