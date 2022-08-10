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KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvandoda Türk sporcular günü 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, finalde İran'dan Bendar Soltani'yi yenerek altın madalya elde etti.

Erkekler 68 kilo finalinde Hakan Reçber, Faslı Abdelbasset Wasfi'yle karşılaştı. Rakibine mağlup olan Hakan, gümüş madalyada kaldı.

Erkekler 68 kiloda ise Ferhan Can Kavurat ise bronz madalya kazandı.

Tekvandoda ilk iki gün sonunda milli sporcular 1'i altın, 4'ü gümüş ve 2'si bronz olmak üzere 7 madalyaya ulaştı.

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