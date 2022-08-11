Konya Büyükşehir Belediyesinden "Çatalhöyük Tanıtım Günleri"

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, 9 bin 500 bin yıllık tarihiyle Çatalhöyük Neolitik Kenti'nin tanıtımı için "Çatalhöyük Tanıtım Günleri" etkinliği düzenledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Çatalhöyük'ün tanıtılmasına katkı sağlamak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi inşaatının son aşamaya geldiğini belirterek, kentin turizm anlamında yoğun olduğu bir dönemde "Çatalhöyük Tanıtım Günleri" düzenlediklerini aktardı.

Sıcak hava balonu uçuşlarıyla çok sayıda etkinliğin yapıldığını kaydeden Altay, programların Konyalılardan ve kent dışından gelen misafirlerden yoğun ilgi gördüğünü vurguladı.

Altay, organizasyon kapsamında, seramik, çömlek, halı, keçe ve okçuluk gibi atölyelerin yer aldığı etkinlikler düzenlediğini hatırlattı.

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