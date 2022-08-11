Yalıhüyük Belediyesinin aşure etkinliği

KONYA (AA) - Yalıhüyük'te vatandaşlar belediyenin ilçede muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure etkinliğinde buluştu.



İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik öncesi Merkez Camii'nde Mevlidi şerif okundu.



İlçe Müftüsü Ahmet Karakaya'nın duası ile başlayan program, Yalıhüyük Merkez Cami önünde Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer vatandaşlara aşure çorbası dağıtımıyla devam etti.



Aşure, birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir diyen Belediye Başkanı Hasan Koçer; "Öncelikle Muharrem ayının şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de muharrem ayı dolayısıyla Merkez Cami önünde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde hemşerilerimizle bir araya geldik. Bu güzel etkinlikte bizleri büyük bir teveccühle, samimiyetle ve güler yüzle karşılayan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.



Kaymakam İbrahim Yazıcı da etkinliğinin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.







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