Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi
Hakemler: Elgar Zulfugarov (Azerbaycan), William Kemfang (Kamerun)
Türkiye: İzzet Ünver, Burakhan Tosun, Kaan Gürbüz, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Cafer Kırkıt, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, İzzet Alp Akkuş, Yunus Emre Tayaz)
Katar: Vasic, İbrahim, Oughlaf, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Saad, Ahmed, Djuke, Sammoud, Nassim)
Setler: 25-22, 21-25, 24-26, 14-25
Süre: 107 dakika (27, 25, 33, 22)
KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda voleybolda erkeklerde Türkiye, B Grubu ikinci maçında Katar'a 3-1 yenildi.
İlk maçta Pakistan'ı 3-1 mağlup eden Türkiye, gruptaki son maçında 13 Ağustos Cumartesi İran'la karşılaşacak.