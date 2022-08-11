En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede Türkiye günü 5 madalyayla bitirdi.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yarışlarda Türk sporcular 3 altın, 2 gümüş madalya aldı.

Kadınlar S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde ilk 2 sırayı Türk sporcular elde etti. Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk ise gümüş madalya kazandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışık finalinde Emine Avcu, altın madalya elde etti.

Erkekler S4-10 sınıfı 100 metre serbest stilde Koral Berkin Kutlu da altın madalyaya uzandı. SM4 sınıfı 150 metre bireysel karışıkta ise Hamit Demir gümüş madalyayı boynuna taktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.